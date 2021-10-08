Втратив понад 12 кілограмів, – Ясько показала фото в'язниці, де перебуває Саакашвілі

Внаслідок голодування, яке оголосив Міхаіл Саакашвілі, його стан здоров'я погіршився. Він схуд на понад 12 кілограмів.

Про це повідомила його кохана – "слуга народу" Єлизавета Ясько. Попри все, Саакашвілі не збирається припиняти голодування.

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"Триває 8 день його голодування. На жаль, стан його здоров'я серйозно погіршився. Міша втратив понад 12 кілограмів ваги", – запевнила Ясько.

Також вона розповіла, що Саакашвілі уважно стежить за подіями у світі. Він передав слова підтримки усім своїм прихильникам.

Район, де перебуває Саакашвілі

Кохана заарештованого показала, де перебуває Міхаіл Саакашвілі.

"Так виглядає район колонії, де перебуває політичний в'язень. Але жодні мури, колючий дріт та варта не зламають його духу", – переконана Ясько.

Район, де перебуває Міхаіл Саакашвілі / Фото Лізи Ясько

Арешт Саакашвілі: головне

Міхеіл Саакашвілі вранці 1 жовтня опублікував відеозвернення. Він заявив, що повернувся на батьківщину та перебуває у місті Батумі.

Як стало відомо, третій президент потрапив у Грузію незаконно. Він перетнув кордон у кабіні трейлера.

Правоохоронці одразу ж заарештували політика. Його засудили до 6 років позбавлення волі.

Текст публікації Лізи Ясько у фейсбуці:

Мій другий візит до в'язниці Руставі в Грузії.

Відвідала Mikheil Saakashvili у в'язниці.

Триває восьмий день його голодування: і, на жаль, стан його здоров'я серйозно погіршився. Міша втратив понад 12 кілограмів ваги.

Водночас його дух, як і раніше, на висоті: голодування припиняти не збирається!

Михайло уважно стежить за подіями у світі і передає слова підтримки усім своїм прихильникам!

Сьогодні по світу відбувались мітинги біля посольств Грузії та площах міст в підтримку Міші.

Міжнародна спільнота продовжує висловлюватись про стурбованість та засудження арешту.

Як написали в своїй заяві депутати Європарламенту Andrius Kubilius і Rasa Jukneviciene, справа Саакашвілі – політична. Європейські консерватори вимагають звільнити Михайла.

Біля мурів руставської в'язниці сьогодні відбувається мітинг на підтримку Михайла.

Представників медіа багато.

Протестувальники написали на стіні тюрми слова "ТАВІСУПЛЕБА МІША", що означає "Свободу Міші! Свободу Саакашвілі!".