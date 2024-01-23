У Харкові втретє за день пролунали вибухи: у місті вже є постраждалі

У Харкові пізно ввечері 23 січня пролунали потужні вибухи. У області оголосили повітряну тривогу.

Варто зазначити, що це вже треті вибухи у місті за день. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Харкові третій раз за день лунають вибухи

Важливо! Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що кількість поранених у Харкові збільшилась до восьми. Стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній.

Крім того, Синєгубов розповів, що під час тривоги окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського Бєлгорода.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни знову завдали удару по житловій забудові у місті. За словами мера, жодного військового об'єкту там немає, а винятково житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо.

Агресор вкотре за цей день доводить, що Росія – це держава-терорист і прощення їй бути не може,

– написав він.

До цього Терехов повідомляв близько 22:07, що Харків втретє за день під ракетним обстрілом. Тоді у місті пролунав вибух, тож міський голова закликав харків'ян бути обережними.

Про атаку також висловився й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова. За попередніми даними, є три влучання.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив Синєгубов.

Він також написав, що окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загоряння авто. Синєгубов запевнив, що профільні служби працюють на місцях.

Варто зазначити, що повітряну тривогу по всій Харківській області оголосили близько 22:06. Уже через хвилину у самому Харкові пролунали вибухи.

Станом на 22:47 повітряна тривога по всій Харківській області ще триває. Тому небезпека обстрілу для всіх жителів області ще лишається.