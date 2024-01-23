У Харкові втретє за день пролунали вибухи: у місті вже є постраждалі

23 січня 2024, 22:31
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У Харкові пізно ввечері 23 січня пролунали потужні вибухи. У області оголосили повітряну тривогу.

Варто зазначити, що це вже треті вибухи у місті за день. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Харкові третій раз за день лунають вибухи

Важливо! Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що кількість поранених у Харкові збільшилась до восьми. Стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній.

Крім того, Синєгубов розповів, що під час тривоги окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300 із території російського Бєлгорода.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни знову завдали удару по житловій забудові у місті. За словами мера, жодного військового об'єкту там немає, а винятково житлові будинки, або цивільна інфраструктура, на кшталт магазинів, лікарень, аптек тощо. 

Агресор вкотре за цей день доводить, що Росія – це держава-терорист і прощення їй бути не може,
– написав він.

До цього Терехов повідомляв близько 22:07, що Харків втретє за день під ракетним обстрілом. Тоді у місті пролунав вибух, тож міський голова закликав харків'ян бути обережними.

Про атаку також висловився й очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що втретє за добу завдали ударів по Київському району Харкова. За попередніми даними, є три влучання.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури. Екстрені служби виїхали на місця, інформація щодо постраждалих уточнюється", – зазначив Синєгубов.

Він також написав, що окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загоряння авто. Синєгубов запевнив, що профільні служби працюють на місцях.

Варто зазначити, що повітряну тривогу по всій Харківській області оголосили близько 22:06. Уже через хвилину у самому Харкові пролунали вибухи.

Станом на 22:47 повітряна тривога по всій Харківській області ще триває. Тому небезпека обстрілу для всіх жителів області ще лишається.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Автор: Владислав Кравцов