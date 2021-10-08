Втручатися у систему не треба, – у DEJURE припустили вплив Зеленського на судову реформу

Судова реформа опинилася під загрозою через звернення Верховного Суду. Водночас втручання президента у відповідну систему є непотрібним.

Про це в ефірі 24 каналу розповів голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков. За його словами наразі у Володимира Зеленського є достатньо законних інструментів впливу.

Не пропустіть Судова реформа: у Раді суддів назвали терміни розгляду кандидатів до Етичної ради

"Для цього (впливу на ситуацію щодо судової реформи – 24 канал) не потрібно втручатись у судову систему. У президента, в межах його повноважень, є чимало інструментів для того, щоб переконати і як завгодно вплинути, в межах закону, на судову владу. Для того, щоб цей закон дійсно впровадився", – пояснив Михайло Жернаков.

Жернаков: Суди не працюють

Голова правління Фундації DEJURE зазначив, що для ефективної реалізації реформ є дуже простий спосіб – подати законопроєкт, який дозволить "викинути" судову мафію з процесу.

Мовиться про членів Вищої ради правосуддя і Ради суддів, які лише турбуються про своє "право" безкарно сидіти і ухвалювати, додав Жернаков.

Суди зараз не працюють – роблять протилежне від того, що від них вимагається. Михайло Жернаков Голова правління Фундації DEJURE.

Пленум Верховного Суду просить Конституційний Суд перевірити на конституційність судову реформу президента. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 8 жовтня.

Михайло Жернаков про реформу судів: дивіться відео

Судова реформа в Україні: коротко