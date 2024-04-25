Вучич назвав словенців "огидними", а потім почав виправдовуватися

Президент Сербії потрапив у черговий скандал. Цього разу він висловився щодо громадян Словенії, однак згодом він попросив вибачення за свої слова.

Президент Сербії Александр Вучич попросив вибачення за те, що назвав словенців "огидними". Він уточнив, що мав на увазі тільки їхніх політиків.

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Вучич звинуватив Словенію

Він попросив вибачення у словенської громадськості і водночас наголосив, що не буде перепрошувати перед словенськими політиками, тому що вони проводять огидну політику щодо Сербії.

У кулуарах Ради Безпеки ООН Вучич звинуватив Словенію, непостійного члена Ради Безпеки, у тому, що вона разом зі США і Швейцарією брала участь у "підставі", щоб дозволити делегації Косова привезти на засідання ймовірних жертв зґвалтувань сербськими військами під час війни 1998 – 1999 років. Це викликало обурення у сербської делегації.

Важко сказати, хто був більш огидний – словенці чи хтось інший,

– заявив Вучич.

Ці висловлювання викликали швидку відповідь з боку Любляни. Міністр закордонних справ Таня Файон сказала, що це "образа нації" викликала повіреного у справах Сербії і зажадала вибачень.

Вучич визнав, що назвав словенців "огидними", але наполягав, що "мав на увазі засідання Ради Безпеки". Він зазначив, що у нього багато друзів у Словенії, однак він скоротить свої візити до держави.

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