"Дуже хороша розмова": президент Сербії подзвонив Путіну вперше за 2,5 року

Президент Сербії мав телефонну розмову із російським диктатором. Під час спілкування Путін висловив сподівання, що Белград не запровадить проти країни-агресорки санкції ЄС.

Про це розповів сам Александар Вучич на своїй сторінці в Instagram. Відомо, що це був перший зідзвон президентів з початку повномасштабної російської агресії в Україні.

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Розмовляли як друзі

За словами серба, основною темою розмови із Путіним стала річниця звільнення Белграда Червоною армією. Водночас Вучич скористався можливістю подякувати диктатору за те, що забезпечує його країну достатньою кількістю газу.

Вучич переконує, що бесіда видалася на славу. Вона була хорошою, довгою, відвертою і змістовною.

Президент Сербії дякував Росії за підтримку його зусиль в ООН з питань різних резолюцій, і особливо за постійну підтримку територіальної цілісності Республіки Сербія. Водночас Путін висловив надію, що Белград не долучиться до санкцій ЄС.

Зазначається, що очільник Кремля запросив серба на святкування 9 травня у 2025 році.

Ми розмовляли як люди, які знають один одного давно, як друзі, і це була особиста розмова… Речення, яке Путін повторив двічі: те, що добре для Сербії, добре і для Росії, що добре для сербів, добре для росіян,

– підкреслив президент Сербії.

Слід зауважити, що Вучич продовжує грати у двоє воріт. За кілька останніх днів він підписав декларацію, в якій засуджує вторгнення Росії в Україну, і хвалився, що не зустрічався із Путіним протягом 2,5 років.

Також США і Сербія підписали угоду про співпрацю в енергетичних проєктах, аби зменшити залежність Белграда від Росії.

Тим часом Вучич також нагородив членів російської делегації при ООН за відмову підтримати резолюцію щодо встановлення Міжнародного дня пам'яті жертв геноциду у Сребрениці 1995 року.

Крім того, президент Сербії завітав на матч проти Швейцарії в Лізі націй 2024 – 2025. Політик розгорнув об'єднаний прапор Сербії та Росії під час гри.