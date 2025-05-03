Візит Вучича до Москви, схоже, скасовується: лікар розповів про стан сербського лідера

Кардіолог Драган Дінчич прокоментував стан здоров’я президента Сербії Александра Вучича, який нещодавно був госпіталізований. Він зазначив, що найближчим часом той навряд чи зможе повернутися до повноцінного виконання своїх обов'язків.

Проблеми з серцем виникали у сербського президента неодноразово. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на PTC.

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У якому стані перебуває Вучич

Дінчич підкреслив, що за останнє десятиліття у президента тричі виникали подібні проблеми, і всі вони пов’язані з критично високим артеріальним тиском.

Я не можу говорити про подробиці, але під час свого перебування в Америці президент відчув сильний біль у грудях, який тривав недовго, за його словами, лише кілька секунд, що не зовсім узгоджується зі словами присутніх у залі, які стверджують, що біль тривав дещо довше,

– заявив він.

Після повного обстеження медики дійшли висновку, що стан глави держави наразі "стабільний і задовільний". Йому змінили схему лікування та порадили продовжити подальше регулярне спостереження та лікування.

Очікується, що Вучич залишить медзаклад упродовж години, однак, за словами Дінчича, повернутися до звичайного графіка роботи у найближчі кілька днів президент не зможе.

Нагадаємо, Вучич обіцяв поїхати до Москви на 9 травня. Сербська військова частина навіть візьме участь у параді.

Сербії можуть заблокувати вступ до Європейського Союзу, якщо її президент Александар Вучич наступного місяця приїде до Росії на "парад перемоги" до Володимира Путіна.

Додамо, що інший європейський товариш Путіна – прем'єр Словаччини Роберт Фіцо – все ж планує бути на путінському параді. Хоча він також міг мати проблеми зі здоров'ям, як припускали ЗМІ.