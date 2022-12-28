Отримав гарантії: президент Сербії закликав розбирати барикади в Косово

Президент Сербії Александар Вучич 28 грудня закликав сербів на півночі Косова розбирати барикади після того, як отримав усі необхідні гарантії від західних країн.

Зокрема, глава урядового представництва Сербії у Косово Петар Петкович заявив, що Белград отримав від Євросоюзу та США "надійні гарантії". Схоже, що в Росії нічого не вийшло у її планах дестабілізувати ситуацію в Косово.

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Які гарантії отримала Сербія

Петар Петкович пояснив, що йдеться про звільнення серба-поліцейського Деяна Пантіча з-під варти, запевнення у відсутності списків косовських сербів, яких Приштина має намір арештувати, а також гарантії від миротворчих сил НАТО KFOR, що сили безпеки Косова не зможуть заходити в північні муніципалітети без їхньої попередньої згоди.

Він зазначив, що Вучич провів "серйозну та важку" зустріч із представниками сербів з півночі Косова.

Він закликав наших сербів прибрати барикади. Вони сказали, що довіряють тільки йому, а не прем'єр-міністру Косова Альбіну Курті. Вучич сказав їм повернутись на північ Косова й представити ці гарантії людям,

– зазначив Петкович.

Що цьому передувало

26 грудня президент Сербії Александар Вучич заявив про приведення у бойову готовність усіх сил оборони країни – 1,5 тисячі сербських спецпризначенців та всіх підрозділів МВС.

Ситуація загострилася з минулого місяця, коли етнічні серби на півночі Косова звільнилися з роботи в державних установах, включно з поліцією та судовою системою, через рішення косовського уряду замінити сербські автомобільні номерні знаки.

Серби на півночі Косова зводять барикади та блокують дороги протягом приблизно трьох тижнів після арешту косовською поліцією колишнього поліцейського Деяна Пантіча. Його визволення було однією з головних вимог протестувальників.