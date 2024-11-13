"Велика честь": президент Сербії заявив, що під час його розмови з Трампом був присутній Маск

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що мільярдер Ілон Маск був присутнім під час його телефонної розмови з Дональдом Трампом у неділю, 10 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Зазначається, що сам Вучич назвав цю розмову "великою честю".

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Маск долучився до розмови Трампа з Вучичем

Президент Сербії сказав журналістам, що він був серед "перших 10 або 15 світових лідерів", які поговорили з Трампом після його перемоги на президентських виборах у США 5 листопада.

За його словами, під час дзвінка із новообраним президентом США також був присутній Кріс Радді, генеральний директор телеканалу Newsmax.

Президент Трамп дуже добре знає Сербію, а Ілон Маск, який був з ним, а також Кріс Радді знають її особливо добре, можливо, навіть найкраще,

– сказав Александр Вучич.

Варто зазначити, що раніше ЗМІ також писали, що Ілон Маск приєднався до телефонної розмови між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським 6 листопада. Під час розмови Маск нібито пообіцяв підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

До слова, раніше Трамп оголосив, що Ілон Маск та колишній кандидат у президенти від Республіканської партії Вівек Рамасвамі будуть спільно очолювати новостворене Міністерство з підвищення ефективності уряду.