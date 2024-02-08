Більш прихильні до Путіна, аніж росіяни: Вучич обурив новою заявою щодо українців у Сербії
Джерело:"Балканський оглядач"
Сербський президент Александар Вучич заявив, що українці, які мешкають в країні, буцімто більш прихильні до Путіна, аніж місцеві росіяни. За його словами, вони здебільшого є російськомовними та орієнтуються на кремлівського диктатора.
Такі слова пролунали від Вучича на брифінгу з міністром оборони Німеччини про кількість росіян і російський вплив у Сербії. За його словами, наразі їх небагато проживає в країні. Мовиться про кількість близько 45 – 50 тисяч.
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Вучич зробив нову заяву щодо українців
Відповідаючи на питання німецького журналіста, сербський лідер згадав росіян та зазначив, що здебільшого вони негативно налаштовані проти кремлівського диктатора.
З іншого боку, як зазначив Вучич, українці в Сербії переважно російськомовні та значно прихильніші до Владіміра Путіна.
Що стосується російського економічного впливу, то, за його словами, він є незрівнянно меншим, ніж німецький. Якщо ж йдеться про політичний вплив, то Вучич зауважив, що "на когось, можливо, є вплив, на когось, можливо, ні".
Але ніхто, крім громадян Сербії, не має жодного впливу на прем'єр-міністра, президента Народної Скупштини, президента республіки,
– заявив президент Сербії.
Він підкреслив, що пишається тим, що представляє вільну та незалежну країну, яка приймає власні рішення, і заявив, що ніхто не може йому наказувати ні з Вашингтона, ні з Москви, ні з Берліна, ні звідкись.
Зв'язки Сербії та Росії: коротко
- Белград засудив російську війну, але не підтримав санкції проти Росії. Вучич зустрічався з Президентом України Володимиром Зеленським, щоб послабити тиск Заходу, який вимагає приєднатися до санкцій проти Москви. Але водночас президент Сербії обіцяв російському диктатору Путіну, що не приєднається до санкцій, і цим представив свою країну як непохитного союзника Кремля.
- Водночас Сербія підписала угоду з Азербайджаном про збільшення постачання природного газу у 2024 році, аби відмовитися від російського. Заплановано закупити 400 мільйонів кубометрів блакитного палива. Останнім часом ця країна перебувала під тиском ЄС, який вимагав узгодити свою зовнішню політику з блоком та накласти санкції на Росію.
- Зокрема, у грудні 2023 року стало відомо, що Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу. Побудований трубопровід має протяжність 170 кілометрів. Він простягається між сербським містом Ніш та столицею Болгарії – Софією.