"Вугільна справа": суд арештував майно ексміністра енергетики Демчишина
17 січня 2022 , 15:00Читать новость на русском
Суд заарештував майно колишнього міністра енергетики Володимира Демчишина. Він, як і Порошенко та Медведчук, є фігурантом резонансної "вугільної справи".
Таке рішення ще 23 грудня ухвалив Печерський суд Києва. Відповідне клопотання розглядав суддя Олексій Соколов. До слова, саме він також обиратиме запобіжний захід Порошенку.
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Яке майно під арештом:
- земельна ділянка, площею 0, 039 гектара у селі Чайки, що на Київщині;
- половина житлового будинку на майже 390 "квадратів" у селі Чайки;
- частина земельної ділянки площею 0, 0609 гектара у селі Чайки;
- домоволодіння у Львівській області;
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