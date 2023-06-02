Просування в бік Маріуполя: ЗСУ відбили позиції росіян під Вугледаром

Українські військові вибили окупантів з деяких передових позицій на Вугледарському напрямку. Це – дуже гарні новини.

Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, Збройні Сили України покращили свої позиції північніше Володимирівки, що біля Вугледара. Там вдалося звільнити понад 2 квадратних кілометри території.

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Чи можна це вважати контрнаступом ЗСУ

Як наголосив Світан, такі просування – це місцеві локальні рухи українських військ з покращення ситуації на цій ділянці фронту. Це дозволить підрозділам краще захищатися від російських загарбників.

Російські окупанти неодноразово зазнавали катастрофічних невдач поблизу Вугледара, де їхня бронетехніка регулярно підривалася на протитанкових мінах. До прикладу, 13 лютого речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомляв, що за тиждень окупанти втратили там близько 130 одиниць бронетехніки.

Також такі просування варто сприймати як розширення плацдарму для подальшого наступу. Він може початися як на Вугледарському напрямку, так і на будь-якій іншій ділянці фронту.

Українські військові також розсунули плацдарм для подальшого наступу в бік Волновахи. Але не обов'язково на неї. Там є 3 – 4 напрямки, куди можна наступати. На саму Волноваху; дещо західніше від неї у бік Урзуфа. Також можна рухатися до Оленівки в бік траси Донецьк – Новоазовськ чи одразу виходити східніше Маріуполя,

– зауважив Світан.

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Якщо Збройні Сили України зможуть вийти східніше Маріуполя, то взагалі опиняться практично поблизу державного кордону. Як припустив Світан, також не варто відкидати можливість із виходом на територію Росії поблизу Таганрога.

Втрати Росії: коротко