У Вугледарі через обстріл росіян загинули троє людей, вони прийшли набрати питну воду

Росіяни з кожним днем чинять нові обстріли, через які страждає мирне населення України. Цього разу під удари потрапив Вугледар

Місто Вугледар розташоване у Волноваському районі Донецької області. Відповідно населений пункт обстрілюють російські окупанти.

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Люди загинули, набираючи питну воду

Черговий нещадний ворожий обстріл Вугледару трапився сьогодні, 3 травня, близько 6:30 години ранку.

Під час атаки, на жаль, загинули троє людей. Вони прийшли по питну воду для себе та близьких.

Генпрокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни

Російські загарбники на українській землі відомі тим, що, зокрема, вбивають мирне населення та нищать інфраструктуру. Офіс генпрокурора повідомляє, що правоохоронці вже розслідують 8 кримінальних справ на Донеччині за порушення законів та звичаїв війни. У них мовиться про вбивства та поранення цивільних і нищення інфраструктури.

Серед справ є обстріл росіянами 2 травня Очеретинської та Лиманської ОТГ на Донеччині. Там загинув один чоловік, а інший отримав осколкові поранення. Та це не вся біда, яку принесли щільні обстріли ворога. Також пошкоджена електрична підстанція та автомобільний міст через річку Сіверський Донець. Низка населених пунктів опинились без світла. Є пошкоджені житлові будинки.

Під час обстрілів російських окупантів за 30 квітня – 1 травня постраждав і Бахмутський район. Щоб обстріляти село Переїзне, попередньо відомо, що росіяни використали тактичний ракетний комплекс Точка-У. Через це постраждали будинки та авто.

Також в Офісі генпрокурора відзначили, що в результаті обстрілів Попасної на Луганщині до Бахмутської міської лікарні потрапили 4 мирні мешканці. Серед них 15-річна дівчина. В усіх є тілесні ушкодження.

Останні новини про обстріли росіян

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв про три обстріли за останню добу. Через два "прильоти" постраждалих немає, на щастя. Третій удар був нещодавно, подробиці, за його словами, поки з'ясовують.

Продовжують бити по Харкову. В результаті обстрілів уночі ніхто не постраждав у цьому місті України. На одному з підприємств у Харківському районі росіяни завдали удару зранку, через що виникла пожежа, яку гасили рятувальники.

Стирає з лиця землі Росія й Луганщину. Голова ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що ворожі авіанальоти стали настільки масивними, одночасно залітають одразу 7 літаків.

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