На вулицях Криму значно зросла кількість авто з реєстрацією в Донецькій і Луганській областях

Російські загарбники не лише намагаються захопити території України. Вони ще й беруть у заручники наших земляків і примусово депортують їх.

Так, на вулицях Криму суттєво побільшало автівок з номерами з Донецької та Луганської області. Про це розповідає Представництво президента України в Криму.

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До шкіл у Криму ходять діти з Маріуполя

Також стало відомо про те, що діти з Маріуполя з'явилися у щонайменше трьох школах Сімферополя. Крім того, багато мешканців міста проходять медичний огляд у сімферопольських поліклініках.

У Представництві додали, що українців, яких незаконно вивезли на територію тимчасово окупованого Криму, змушують пройти співбесіди. З мешканцями сходу та півдня нашої країни спілкуються органи ФСБ, щоб визначити їхні політичні погляди. Наразі ця інформація перевіряється.

Зазначимо, що з одного лише Маріуполя окупанти депортували понад 33 тисячі українців. Їх вивезли на територію квазіреспубліки "ДНР", а також Росії.

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