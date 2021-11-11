Вулкан на Канарах: другий потік лави досяг Атлантичного океану – шокуючі фото та відео

11 листопада 2021 , 18:07
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Джерело:

24 канал

На канарському острові Ла Пальма ще один потік лави досяг моря. Виверження вулкану Кумбре-В'єха розпочалось ще 7 тижнів тому.

Лава з вулкана розлилася розжареними каскадами на пляж у Гірресі. Згодом розжарена порода потрапила до Атлантичного океану.

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Ситуація на острові Пальма

Після зіткнення лави з водою утворюється водяна пара з частинками соляної кислоти, які можуть бути небезпечними для здоров'я людини. Людей, які мешкають у будинках біля пляжу, – евакуювали. 


На Канарах лава добралась до моря / Фото з твітеру EFE


Попіл з вулкану накриває острів / Фото з твітеру EFE


Скло авто повністю засипало попелом з вулкану / Фото з твітеру EFE

 

Нагадаємо, що у вересні більший потік вже досяг моря. Тоді лава сформувала півострів, площа якого становить більше ніж 40 гектарів.

Військовий корабель Іспанії "Кастілья" розпочав свою місію з доставки робітників морем для збору врожаю з бананових плантацій. Вони стали недоступними звичайними маршрутами через лаву.

За добу з 9 до 10 листопада на острові зафіксували 113 землетрусів. Їхня магнітуда становила до 3,9 на глибині приблизно 30 кілометрів.

Що треба знати про виверження вулкану на Канарах

  • Вулкан Кумбре-В'єха, що на Канарах, прокинувся ще 19 вересня 2021 року.
  • Загалом владі довелось евакуювати з будинків майже 7 тисяч осіб.
  • Лавою покрило майже тисячу гектарів землі. Загалом знищені понад 2 тисячі будинків.
Автор: Тетяна Сукач