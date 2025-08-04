30 липня на півострові Камчатка стався потужний землетрус, який спровокував активізацію кількох вулканів. Один із них – Ключевська сопка. За 30 кілометрів від неї розташоване селище Ключі, де також є військовий аеродром.

Селище Ключі побудували поблизу ракетного полігону Кура, який використовується Росією для випробування міжконтинентальних балістичних ракет, передає 24 Канал із посиланням на NV.

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Біля якої військової бази ожив вулкан?

Сам полігон – це безлюдна територія, куди спрямовують ракети, запущені з відстані понад 5000 кілометрів. Втім, саме в Ключах працюють військові, що проводять ключові дослідження, пов'язані з цими випробуваннями.

Зокрема, саме тут випробовували російську ракету РС-26 "Рубіж" – модифікацію ракети під назвою "Орєшнік". Перше влучання "Рубіжа" на полігоні Кура відбулося ще у 2012 році.

У Ключах та районі Ключі-20 базується кілька секретних військових частин. Серед них – 43-я окрема науково-випробувальна станція, яка має унікальні системи стеження, вимірювальні прилади та радари.

З боку США за цією територією вже десятиліттями ведеться спостереження. Ще з 1970-х років на американській авіабазі Eareckson Air Station працює радар Cobra Dane, який відстежує пуски та влучання російських ракет на полігоні Кура.

У самих Ключах є військовий аеродром, який окупанти продовжують активно використовувати у 2025 році.

Станом на 3 серпня евакуацію мешканців Ключів офіційно не оголошували, але російські медіа пишуть, що людей закликають бути готовими до цього, якщо ситуація погіршиться.

Де розташоване селище Ключі: дивіться на карті

До слова, на Камчатці вперше за 600 років прокинувся вулкан Крашенинникова на Камчатці. Він почав потужне виверження, викидаючи попіл на висоту до 6 кілометрів над рівнем моря.