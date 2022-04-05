Вважаємо, що це геноцид, – Зеленський про звірства росіян

Український уряд вважає, що дії Росії – ніщо інше, як геноцид нашого народу. Враховуючи важкість воєнного злочину, агресор повинен бути покараним.

Про це сьогодні, 5 квітня, на пресконференції для журналістів каналів, які беруть участь у Всеукраїнському телемарафоні, зазначив Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.

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Зеленський розповів про позицію щодо перемовин з Росією

В цілому, зазначив Володимир Зеленський, Україна зіткнулася із великою катастрофою, яка відіб'ється на небажанні проводити будь-які перемовини із російською стороною. Проте іншого вибору наразі немає.

Всі розуміють, те що вони зробили – не пробачають,

– зазначив Зеленський.

Однак потрібно знаходити можливості щодо перемовин з країною-агресором й обирати доцільні кроки. Він додав, що найлегше відмовитися від будь-яких розмов, але уряду України необхідно продовжувати комунікацію, визнаючи, що перед ними – ворог.

Найскладніше – це говорити, що вони зробили, визнати їх ворогом, знати, що це конкретна війна Росії проти України. Все це визнати й при цьому знаходити можливості, щоб зустрічатися. І при цій зустрічі знайти вихід з ситуації, не втративши територій,

– наголосив президент.

Водночас Президент підкреслив, що Росія повинна понести відповідальність за звірства на території України.

Ми вважаємо, що це – геноцид. Вважаємо, що вони повинні понести покарання,

– підсумував він.

Нагадаємо, що напередодні Президент України відвідав деокуповану Бучу. Після розмов із місцевими героями, Зеленський заявив, що російській стороні доведеться відповісти за всі страждання, які вона принесла в Україну.

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