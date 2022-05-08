Вважаю, наші військові заслужили на це, – "Калина" про третій етап евакуації з "Азовсталі"
За подіями в Маріуполі та евакуацією з "Азовсталі" стежить увесь світ. Вивезти цивільних вдалось – жінки, діти, старші люди, які перебували у сховищах заводу, уже на безпечній території. Однак захисники Маріуполя досі залишаються в повному оточенні російських окупантів.
Захисники Маріуполя в надважких умовах продовжують боронити місто
Капітан Святослав Паламар із позивним "Калина", заступник командира полку захисників Маріуполя в ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу зазначив, що його побратими заслуговують на евакуацію.
Увага Командир цим займається, – захисник Маріуполя про евакуацію поранених військових з "Азовсталі"
Вважаю, що наші військові заслужили на це. Я вважаю, що країна, для якої військові гарнізони в Маріуполі зробили великий внесок, повинна зробити великий внесок для цих військових,
– зазначив "Калина".
На його думку, потрібно скликати ООН, домовлятись про реальне припинення вогню. Реальне, а не на словах. Контролювати режим припинення вогню. Гарантувати вивезення наших поранених.
Безпрецедентний героїзм
Я вважаю, що процедура "екстракшн", так звана, вона має бути, тому що це безпрецедентна ситуація у світі, коли військові без належної підтримки уже 3 місяць тримають таку оборону і зробили так багато. Вони заслуговують на те, щоб забрали тіла вбитих бійців, вивезти поранених та зберегти життя нашим військовослужбовцям,
– пояснив захисник.
Евакуація військових можлива
На думку "Калини", це можливо логістично: морем, через сухопутний коридор. На територію України чи на територію третьої країни з поверненням до України.
Це можливо. Неможливого немає. Ми показали, що неможливого немає,
– додав "Калина".
Військовий наголосив, що їм не потрібні пусті обіцянки "протримайтесь до березня", потім "протримайтесь до травня".
Ми сам на сам з літаками, сам на сам з танками, сам на сам з артилерією і зі всім. І весь цей час ця когорта людей робить просто неможливі речі,
– наголосив Святослав Паламар.
Що відбувається на території заводу "Азовсталь" зараз
- За словами Святослава Паламара, російські військові не дотримуються режиму припинення вогню.
- Вночі окупанти здійснили щонайменше 25 авіанальотів. Також ворог використовував ствольну артилерію, піхоту, снайперський вогонь, мінометний вогонь по позиціях українських захисників.
Чи обговорюють евакуацію військових з "Азовсталі" офіційно
Володимир Зеленський розповів, що наразі триває підготовка другого етапу евакуаційної місії. Президент пояснив, що головна мета – це витягнути з "Азовсталі" поранених і медиків.
Очільнику ООН Антоніу Гутеррешу адресували петицію, яка вимагає врятувати неймовірних захисників Маріуполя. Підписати звернення до генсека ООН можна за посиланням.
До теми – я опинився у пекельному реаліті-шоу, – захисник Маріуполя "Волина": дивіться відео