Ввечері росіяни обстріляли дві громади на Сумщині

Російські окупанти ввечері 9 травня обстріляли Сумську область. Атаки зазнали Новослобідська та Ворожбянська громади.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. Обстріл стався під час повітряної тривоги.

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Вечір 9 травня закінчився тривогою та обстрілами. Близько 22 години росіяни обстріляли території Новослобідської та Ворожбянської громад,

– зазначив Дмитро Живицький.

За даними ОВА, на щастя, втрат немає. Водночас інформацію щодо руйнувань будинків та інфраструктури — уточнюють.

Прильоти були й зранку

Вже декілька днів поспіль ворог обстрілює прикордонні території Сумщини. Вранці 9 травня також були прильоти по Хотінській громаді. Обійшлось без жертв та руйнувань.

Ситуація на Сумщині

Попри те, що Збройні сили Україні звільнили область від російських окупантів, вони продовжують атакувати.

В області вирішили скасувати усі заходи на 8 травня, однак російські окупанти завдали ракетного удару по Сумщині. Два вибухи прогриміли у Шосткинському районі, який розташований поблизу кордону з Росією.

Також у День пам'яті та примирення російські військові вкотре проявили своє справжнє нутро – вони обстріляли єврейське кладовище на Сумщині.

Відомо, що для атаки Сумщини окупанти використовували авіацію. Так, по області гатили з винищувачів Су-30 та Мі-24.

У суботу, 7 травня, окупанти завдали ракетного удару по території Миропільської та Хотинської громад. Ці селища розташовані поблизу кордону з Курською областю Росії. Тож, в Держприкордонслужбі зазначили, що російські окупанти атакували не лише українську територію – ракети потрапляли й на територію Росії.

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