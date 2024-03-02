Війська Європи в Україні змінили б правила гри, – глава комітету Європарламенту про ідею Макрона

Днями президент Франції Еммануель Макрон здійняв у Європі дискусію щодо можливості введення військ НАТО в Україну. Це б могло змінити правила гри.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповів голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макаллістер. Однак він зазначив, що подібні дискусії не повинні вести привселюдно.

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Дискусія не має бути публічною

Девід Макаллістер зазначив, що не знає, чому Еммануель Макрон виніс питання про введення військ НАТО в Україну на публічний розгляд. Політик наголосив, що позиція більшості членів Євросоюзу чітка – вони підтримують нашу державу у війні, однак не беруть безпосередньої участі у ній.

На думку Макаллістера, відправлення солдатів в Україну, звичайно, змінило б правила гри. Однак такі розмови не повинні вести у публічній площині.

Тому, в цьому випадку, я розумію занепокоєння з приводу висловлювань президента Макрона, але шкодую, що ми ведемо подібні дебати публічно. Я вважаю, що такі дуже чутливі питання повинні розв'язувати непомітно, за зачиненими дверима,

– зазначив голова комітету.

Він додав, що саме для цього зустрічаються глави урядів і держав. Європейський політик не поділяє поглядів Макрона і не розуміє, чому він розпочав ці дебати.

Що відомо про заяву Макрона