Війська Європи в Україні змінили б правила гри, – глава комітету Європарламенту про ідею Макрона
Днями президент Франції Еммануель Макрон здійняв у Європі дискусію щодо можливості введення військ НАТО в Україну. Це б могло змінити правила гри.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу розповів голова комітету закордонних справ Європарламенту Девід Макаллістер. Однак він зазначив, що подібні дискусії не повинні вести привселюдно.
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Дискусія не має бути публічною
Девід Макаллістер зазначив, що не знає, чому Еммануель Макрон виніс питання про введення військ НАТО в Україну на публічний розгляд. Політик наголосив, що позиція більшості членів Євросоюзу чітка – вони підтримують нашу державу у війні, однак не беруть безпосередньої участі у ній.
На думку Макаллістера, відправлення солдатів в Україну, звичайно, змінило б правила гри. Однак такі розмови не повинні вести у публічній площині.
Тому, в цьому випадку, я розумію занепокоєння з приводу висловлювань президента Макрона, але шкодую, що ми ведемо подібні дебати публічно. Я вважаю, що такі дуже чутливі питання повинні розв'язувати непомітно, за зачиненими дверима,
– зазначив голова комітету.
Він додав, що саме для цього зустрічаються глави урядів і держав. Європейський політик не поділяє поглядів Макрона і не розуміє, чому він розпочав ці дебати.
Що відомо про заяву Макрона
- Днями Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Як він повідомив, наразі серед лідерів немає згоди, однак у майбутньому не варто виключати таку можливість. Він зазначив, що Європа часто запізнювалася з рішеннями.
- У той самий час прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь підтвердив можливість відправлення військ. Він зазначив, що ці солдати не братимуть безпосередню участь у бойових діях проти росіян, однак вони можуть бути залучені до навчань, протиповітряної оборони або оборони кордону.
- Водночас 7 березня Макрон збирає лідерів парламентських фракцій на зустріч, що стосуватиметься "ситуації в Україні". Ймовірно, це буде дискусія щодо можливості дозволити французьким спецпризначенцям перетинати кордон з Україною. Це, своєю чергою, допомогло б захистити деякі території України.