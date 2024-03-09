Абсолютно не виключаємо, – Данілов про появу західних військових в Україні
Джерело:УП
В Україні не виключають того, що західні партнери почнуть допомагати Силам оборони не лише озброєнням, а й відправлять на територію нашої країни свої війська. Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що такий варіант цілком можливий.
Зовсім нещодавно у ході розмови із журналістами очільник Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Однак, наразі важко говорити про те, що у світових лідерів є консенсус щодо цього питання.
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Данілов висловився про появу західних військових в Україні
Ми абсолютно не виключаємо появу на нашій території тих чи інших військових підрозділів тих чи інших країн, якщо вони будуть приймати відповідне рішення,
– зазначив Данілов.
Водночас секретар РНБО зазначив, що питання щодо відправлення західних військ в Україну є дуже чутливим і не завжди може бути публічним.
Однак він нагадав, що зараз наша держава очікує від своїх західних партнерів насамперед вчасного постачання зброї.
Іноземні війська в Україні: коротко
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в нашу державу. Згодом глава Франції зазначив, що його резонансні слова були зважені та продумані.
- Однак заяви французького лідера викликали негативну реакцію з боку урядів інших країн-союзниць. Так, лідери тих держав поквапилися затвердити, що не будуть відправляти свої війська в Україну.
- Також щодо цього питання висловився і Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, що немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Він наголосив на підтримці, яку надають союзники Альянсу нашій державі з 2014 року, і після повномасштабного вторгнення вони активізувалися в цьому питанні.