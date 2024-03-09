Абсолютно не виключаємо, – Данілов про появу західних військових в Україні

В Україні не виключають того, що західні партнери почнуть допомагати Силам оборони не лише озброєнням, а й відправлять на територію нашої країни свої війська. Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що такий варіант цілком можливий.

Зовсім нещодавно у ході розмови із журналістами очільник Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Однак, наразі важко говорити про те, що у світових лідерів є консенсус щодо цього питання.

Дивіться також Хороша, але малореальна ідея, – у 3 ОШБр сказали, де б могли залучити західні війська в Україні

Данілов висловився про появу західних військових в Україні

Ми абсолютно не виключаємо появу на нашій території тих чи інших військових підрозділів тих чи інших країн, якщо вони будуть приймати відповідне рішення,

– зазначив Данілов.

Водночас секретар РНБО зазначив, що питання щодо відправлення західних військ в Україну є дуже чутливим і не завжди може бути публічним.

Однак він нагадав, що зараз наша держава очікує від своїх західних партнерів насамперед вчасного постачання зброї.

Іноземні війська в Україні: коротко