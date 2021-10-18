Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: Радуцький назвав умови

В Україні щодня фіксують високі показники захворюваності на коронавірус. Незважаючи на це, "закривати" країну на черговий локдаун уряд поки не планує. Допомогти протистоянню COVID-19 має вакцинація.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

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Вакцинація дозволяє країні працювати в адаптивному карантині

Нардеп наголосив: наразі уряд запроваджувати загальнонаціональний карантин не має наміру та й причин для цього нема.

Завдяки вакцинуванню вони на сьогодні можуть зробити так, щоб країна не йшла на локдаун. На сьогодні близько 8 мільйонів людей мають одне щеплення, близько 6,5 мільйона отримали обидві вже дози вакцини від COVID-19. І це дозволяє працювати країні в адаптивному карантині,

– наголосив Радуцький.

"Червоні" обмеження вводить місцева влада

Радуцький зауважив, що навіть у так званих червоних зонах повного локдауну не буде. Також щодо переведення областей у "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки, то це, нагадав політик, компетенція місцевої влади.

Вже на місцях влада вводить ті заходи, які відповідають стану захворюваності, наявності вільних місць і ліжок у лікарнях, забезпеченості пацієнтів киснем. І вони вже будуть адаптовано на місцях згідно з ситуацією в лікарнях і захворюваністю вводити ті чи інші обмеження,

– пояснив голова профільного комітету.

Зазначимо, що нещодавно головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що не виключає, що перелік регіонів у червоних зонах зросте. Аби знизити темпи захворюваності, слід підвищити рівень вакцинації.

Станом на 18 жовтня у червоній зоні перебувають 5 областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Одеська.

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