Експрезидент "Мотор Січі" Богуслаєв пережив клінічну смерть: який його стан зараз

Колишній президент акціонерного товариства "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв пережив клінічну смерть. Це сталося у стінах медичного закладу.

Наразі його стан вдалося стабілізувати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання OBOZ.UA.

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Як зараз почувається Богуслаєв

Один з адвокатів експрезидента "Мотор Січі" повідомив, що Богуслаєв, обвинувачений у держзраді, близько двох тижнів перебував не в СІЗО, а в приватній клініці Mediland під вартою.

Адвокат Богуслаєва наголосив, що 86-річного пацієнта кілька разів обстежували, зокрема фахівці з Інституту серця. Зрештою вони констатували клінічну смерть.

Однак уже в понеділок, 4 листопада, лікарі реанімували Богуслаєва. Його стан вдалося стабілізувати.

Що відомо про справу експрезидента "Мотор Січі"