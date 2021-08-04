Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської ОДА

Новим очільником Чернігівської обласної державної адміністрації став В'ячеслав Чаус – тезко екссудді Миколи Чауса. Відповідний указ 4 серпня підписав президент Володимир Зеленський.

Ба більше, Зеленський особисто вручив Чаусу службове посвідчення та побажав успіху в роботі на новій посаді.

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Призначення Чауса на посаду голови Чернігівської ОДА уряд погодив ще 28 липня. Раніше обласну держадміністрацію очолювала Анна Коваленко. Вона є дружиною колишнього головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Коваленко стала головою Чернігівської ОДА 13 жовтня 2020 року. Тоді вона була вагітною, а у січні народила доньку Марію. Представляючи посадовицю, президент Зеленський наголосив, що вона буде єдиною в Україні жінкою, яка очолює область.

Перші кроки на посаді голови Чернігівської ОДА

Раніше кандидат на посаду очільника Чернігівщини озвучив своє бачення розвитку області та перші кроки. Зокрема мовилося про конструктивний діалог з громадами, сталий розвиток та реалізацію ініціатив президента.

Він розкритикував темпи виконання проєктів "Великого будівництва" у Чернігівській області. Наголосив на потребі їх "негайно і радикально" змінити, а також розвивати систему охорони здоров'я.

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