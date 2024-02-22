У Раді залишиться 400 депутатів: "слуга народу" Медяник вирішив скласти мандат

Нардеп від "Слуг народу" В'ячеслав Медяник складає мандат. Політик вже написав відповідну заяву.

Цю інформацію журналістам повідомила спікерка фракції Юлія Палійчук. Варто додати, що це трапилось після зібрання фракції "Слуг народу" 21 лютого вперше з початку війни.

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Що відомо про складання мандата "Слуги народу"

Юлія Палійчук заявила, що заяву 36-річного В'ячеслава Медяника мають найближчим часом винести на голосування. До того часу політик залишатиметься нардепом.

Так. Він написав заяву за власним бажанням за станом здоров'я,

– заявила Палійчук у коментарі Інтерфакс-Україна.

До речі, Медяник наразі є заступником голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Після того, як політик складе Мандат, то у Верховній Раді залишиться 400 депутатів.

Що відомо про В'ячеслава Медяника

Політика обрали до Верховної Ради на виборах 2019 року за 27-м одномандатним виборчим округом Дніпропетровської області.

У русі "ЧЕСНО" розповіли, що він був одним з тих нардепів, хто наприкінці 2022 року голосував за проєкт закону №5655, який впроваджувався в інтересах забудовників і нівелював вплив громадян на відбудову України. Зеленський його досі не підписав, тож він не набув чинності.

У 2019 році політик був співініціатором 25 законопроєктів – це найбільша кількість серед його дніпровських колег.

До речі, у декларації за 2019 рік нардеп задекларував подарунок від імовірного родича на 1,06 мільйона гривень. Також його сім'я володіє чи не найбільшою кількістю нерухомості серед дніпровських мажоритарників – земельною ділянкою, житловим будинком, чотирма квартирами у Дніпрі.

Ба більше, його дружина у 2019 році володіла машиною Porsche Cayenne (2018 року випуску) за 2,2 мільйона гривень.