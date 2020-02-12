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      Вячеслав Соболєв повідомив, що на нього та його родину готують новий замах: відеозвернення

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      Соболєв заявив про новий замах на нього / prm.ua

      У грудні 2019 року на Вячеслава Соболєва скоїли замах. У результаті загинув його трирічний син. Соболєв заявляє, що володіє інформацією про підготовку нового замаху на нього та його родину.

      Депутат Соболєв записав відповідне відеозвернення та опублікував його у фейсбуці.

      Зверніть увагу: Резонансні вбивства у Києві: на яких етапах розслідування гучних смертей

      У мене є стовідсоткова інформація про те, що на мене та мою сім’ю готують новий замах. Така ж інформація є у поліції,
      – заявив Соболєв.

      Він додав, що попри це поліція Києва зняла охорону з нього. "З п'ятниці 7 лютого і до понеділка (10 лютого – 24 канал) всупереч дорученням головного слідчого управління про забезпечення заходів безпеки поліція Києва знімає з нас охорону. У мене питання – випадковість?" – сказав Соболєв.

      За його словами, за останні 2 місяці у розслідуванні справи немає жодних зрушень.

      Тому він звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням виділити для нього час. Адже Соболєв має багато інформації, що може допомогти розслідувати вбивство його сина та запобігти новим злочинам. "У мене величезне прохання до вас не як до президента, а як до батька. Приділіть, будь ласка, у своєму графіку 5 хвилин для мене", – звернувся Соболєв.

      Соболєв заявив про новий замах на нього: дивіться відеозвернення

      Що відомо про замах на депутата Соболєва: основне

      • Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли Range Rover депутата Київської облради Вячеслава Соболєва. У машині перебував він разом із дружиною, сином і подругою дружини. Куля влучила у шию 3-річного сина депутата. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
      • На наступний день поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваними виявилися колишні бійці роти "Ведмеді" Андрій Лаврега та Олексій Семенов. 3 грудня їм оголосили підозру.
      • За це їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
      • 4 грудня Шевченківський райсуд Києва взяв обох підозрюваних під варту на два місяці без права внесення застави. За версією слідства, саме підозрюваний Лаврега скоїв смертельний постріл.
      • 25 січня у закритому режимі суд обрав запобіжний захід у справі вбивства сина Вячеслава Соболєва. Відповідно до рішення суду підозрюваних залишили під вартою
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Замах на Соболєва Поліція Розслідування Новини Києва
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