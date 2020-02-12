Вячеслав Соболєв повідомив, що на нього та його родину готують новий замах: відеозвернення

У грудні 2019 року на Вячеслава Соболєва скоїли замах. У результаті загинув його трирічний син. Соболєв заявляє, що володіє інформацією про підготовку нового замаху на нього та його родину.

Депутат Соболєв записав відповідне відеозвернення та опублікував його у фейсбуці.

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У мене є стовідсоткова інформація про те, що на мене та мою сім’ю готують новий замах. Така ж інформація є у поліції,

– заявив Соболєв.

Він додав, що попри це поліція Києва зняла охорону з нього. "З п'ятниці 7 лютого і до понеділка (10 лютого – 24 канал) всупереч дорученням головного слідчого управління про забезпечення заходів безпеки поліція Києва знімає з нас охорону. У мене питання – випадковість?" – сказав Соболєв.

За його словами, за останні 2 місяці у розслідуванні справи немає жодних зрушень.

Тому він звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням виділити для нього час. Адже Соболєв має багато інформації, що може допомогти розслідувати вбивство його сина та запобігти новим злочинам. "У мене величезне прохання до вас не як до президента, а як до батька. Приділіть, будь ласка, у своєму графіку 5 хвилин для мене", – звернувся Соболєв.

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