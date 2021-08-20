Лукашенко прив’язаний до Путіна, – заступник Білоруської асоціації журналістів

Ми дізналися, до яких репресій вдається Лукашенко та яку роль грає Москва і як масові протести змінили Білорусь. Є чітке пояснення, чому журналісти масово покидають країну, а Романа Протасевича та вбивство Віталія Шишова активно обговорюють серед активістів.

А ще про економічний стан країни, мігрантів на кордоні з Литвою та як проводиться вакцинація, розповів сайту 24 каналу заступник голови Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) Борис Гарецький.

Проти диктатури Що для білорусів означає "незалежність"

"Це акції проти репресій, які були ще до виборів"

Пройшов рік після протестів у Білорусі. Як ви можете схарактеризувати країну на цей час?

Наша країна перетерпіла колосальні зміни, які почалися ще до виборів, коли білоруське суспільство несподівано "прокинулося". Ще у травні 2020 року ніхто з аналітиків не планував якусь велику кампанію. Традиційна позиція показала, що не вона не готова і не буде серйозно брати участі у виборах. На цьому повному затишші виникає кілька кандидатів, які захоплюють людей і їх серця.

Тут і початок змін – почалися репресії проти цих кандидатів, це викликало реакцію в людей. Масові акції минулого літа – це не акції за якихось кандидатів, а акції проти репресій, які були ще до виборів. Все це призвело до того, що білоруси нарешті рішилися вийти на вулиці, щоб сказати, що їм надоїло жити в таких умовах. Це дуже серйозно змінило нашу країну.

За правління Лукашенка ніколи подібного не було такого, щоб білоруси настільки масово виходили. Була велика солідарність. Це були не просто мітинги у великих містах. 16 серпня через тиждень після виборів у нас був найбільший марш – зібралося близько 500 тисяч людей.

За день до цього люди вийшли під будівлі двох найбільших державних телеканалів – "Білорусь 1" і ОНТ. Мені подзвонили, бо я був на дачі й я "летів". Під’їжджаючи до Мінська, в селах люди стояли вздовж траси. Такого у Білорусі взагалі ніколи не було. Тоді влада "похитнулася", силовики на якийсь час зникли з вулиць – їх взагалі не було. Але потім вони повернулися та поступово почали "закручувати гвинти". Це перетворилося на таку серйозну репресивну машину.

Якщо рік тому ми ходили та святкували, то зараз яскравим прикладом є те, що тисячі людей виїхали. У в’язницях сидять сотні людей, 610 політв’язнів. Через адміністративний арешт і затримання в нас пройшли десятки тисяч людей за осінь-зиму.

"Ми білоруси – мирні люди"

Чому протести стихли?

Влада збила протест. Треба розуміти, що білоруси кардинально відрізняються від українців. В серпні та в вересні минулого року кожний ранок я коментував щось українським журналістам. У мене були постійні виходи в ефір й мене постійно запитували, чому ви не захоплюєте адміністративні будівлі, це ж наче ключ до успіху протесту.

Але навіть у нашому офіційному лукашенківському гімні звучить, що ми білоруси – мирні люди. У нас не було досвіду захоплювати щось. Ми виходили, святкували. Були такі цікаві кадри, де демонстранти хочуть стати на лавку та роззуваються. Такі ми.

Заступник голови БАЖ Борис Гарецький / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

"Це була реальна стрілянина гумовими кулями"

Влада, звісно, використала це й силовими методами подавила протест. З кінця серпня до листопада ці недільні марші влада притисла. Останній великий марш відбувся 15 листопада. Потім все це перейшло у дворі. Зараз цього всього немає, бо репресії.

Спочатку щонеділі у нас забирали по тисячу людей – саджали, били, садили. В листопаді силовики дуже жорстоко розганяли. Це була реальна стрілянина гумовими кулями, це були світлошумові гранати, які розкидалися в народ. А після зачистки основних маршів силовики пішли по дворових чатах.

У Білорусі є праві радикальні рухи?

У нас немає такого. Це все жорстко придушувалося владою ще з 90-х років. Лукашенко завжди дуже жорстко відносився до всього, що взагалі може бути радикальним. У нас були і патріотично налаштовані більш радикальні організації, але вони були знищені вже давно.

Чому силовики не переходять на сторону народу?

Частина перейшла. У серпні було багато таких історій, коли силовики переходили й коли спільне командування стало на паузу. Але потім влада почала "показувати зуби" й всіх, хто перейшов, знайшли й посадили, якщо хтось не переїхав. У нас дуже багато співробітників, які пішли з органів, потрапили у тюрми. Їх знайшли, завели кримінальні справи.

А є інформація про вбитих серед правоохоронців?

Офіційно про це нічого не сказано. У нас є версія, що серед протестуючих було більше жертв, бо влада могла якісь жертви сховати. Однак, нічого невідомо.

Цікаво Лукашенко у "глухому кутку": сценарії розвитку подій для Білорусі

"В один день силовики прийшли, посадили редакторів"

Ви є заступником голови Білоруської асоціації журналістів. Лукашенко підписав зміни до законодавства про ЗМІ та масові зібрання, які створюють додаткові підстави для закриття нелояльних ЗМІ і фактично забороняють протести. Яка ситуація з журналістами у Білорусі?

Багато редакцій виїхало з Білорусі. Вони почали покидати країну ще з минулого літа та осені. Прям цілими редакціями для того, щоб зберегти видання. Вони продовжують працювати, пишуть про Білорусь, але самі сидять, наприклад, у Києві.

Ця ситуація посилилася весною 2021 року. У липня цього року була велика хвиля репресій проти медіа й велика кількість журналістів та редакцій знову виїхали. Але є такі ЗМІ, які залишаються у Білорусі й продовжують прям там робити журналістику.

Багато редакцій виїхало з Білорусі / / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

У нас є велика кількість розважальних медіа, але зрозуміло, що вони не під ударом. Ми говоримо про громадсько-політичні видання. Гарантій безпеки взагалі немає ніяких. Видання "Наша Нива" – газета та інтернет-сайт поставило для себе крапку й сказали: "Ми нікуди не поїдемо”. Вони були прикладом для багатьох.

І в липні в один день силовики прийшли, посадили редакторів – вони зараз у тюрмі й ця концепція “ми залишаємось, нікуди не їдемо” показала повний свій провал. Бо прийшли, умовно кажучи, прихлопи, вибили двері й посадили людей, побили редактора. Саме видання збереглося, перезапустилося після блокування, бо сайт заблокували, як і багато інших. Але ця концепція яскраво показала свою помилковість одного ранку, в четвер, кілька тижнів тому.

"Світлана Тихановська – вікно Білорусі зараз у світ"