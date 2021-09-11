Вєсті Глобалайз: У Лондоні антиваксери у незвичний спосіб хотіли зупинити місто

Антиваксери реально думали, щоу такий спосіб все загориться червоним для автомобілістів і місто зупиниться. Ці кнопкодави назвали свій протест "Демонстрацією проти геноциду, тиранії та ковідних паспортів".

Про інші події, які відбулись у світі станом на 11 вересня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу У Лондоні антивакцинатори при спробі штурму BBC переплутали будівлі

Афганістану і поняття "бача-пош"

Явище "бача-пош" стало відомим для широкого загалу після досліджень шведської журналістки Дженні Нордберг. Вперше вона зіткнулася із такими дітьми у 2009 році, коли приїздила до Афганістану, щоб ознайомитися із питаннями прав жінок.

Під час інтерв'ю з однією з тамтешніх політикинь, журналістці вдалось познайомитися з її дітьми. У неї 3 доньки і 1 син, йому приблизно 6 років. Як виявилося згодом, це був не хлопчик, а також дівчинка.

Так Дженні Нордберг і відкрила для себе зовсім інший світ, у якому доводиться жити афганським дівчатам.

Варто зауважити В Афганістані таліби силоміць забирають 12-річних дівчат у сексуальне рабство

Міграція бабок

З Британії намагаються втекти до сусідньої Ірландії бабки. Вчені забили на сполох, коли з'явилася доповідь "Стан бабок 2021", що охопила майже 1,5-мільйона дописів від 17 тисяч спостерігачів, які вели підрахунки із 1970 року.

У звіті мовиться, що понад 40% видів збільшили середовища свого існування, а 10% – зменшили. Ніби й нічого страшного не сталося, але будь-які пертурбації у світі комах чи тварин шкодять колообігу у природі.

До теми У київському Комфорт Тауні невідомі розкидали ковбасу з отрутою для тварин

Італійський хоббіт

37-річний Ніколас Джентіле у 2018 році вирішив, що хоче жити як улюблений герой його книг і фільмів. Викупивши ділянку в селищі Бук'яніко, що неподалік Рима, взяв лопату до рук та розпочав велике будівництво.

До слова, весь процес він "документував" у своєму інстаграмі, за яким стежать вже понад 85 тисяч осіб. Роботу кондитера, звісно, довелося покинути, щоб присвятити всього себе цій справі.

Скільки коштувала йому ця долина – не зізнається. Запевнив лиш, що витратив усі заощадження.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Дивіться випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 11 вересня: відео