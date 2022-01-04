Вєсті Глобалайз. Солянка: В одному із штатів США дозволили розстріл засуджених

Після того, як у Південній Кароліні закінчились летальні ін'єкції, влада впровадила розстріли у смертну кару. Ухвалений документ також передбачає дозвіл на страту з використанням електричного стільця.

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До теми Вєсті Глобалайз. Солянка: Найбільші демонстрації за расову справедливість

Рух принца Філіпа

Племена Вануату кільки тижнів оплакували смерть свого "бога" – британського принца Філіпа. Траур вони супроводжували ритуальними танцями, жертвоприношеннями на його честь і церемонією з пам'ятними речами герцога Единбурзького, які він сам їм і надсилав.

Протест проти католицької церкви

Десятки німецьких священників кинули виклик Ватикану й вирішили показати у прямому ефірі благословення гомосексуальних пар. Мовиться про десятки церков, які хотіли транслювати нетрадиційні шлюби у Zoom, Skype та на інших платформах. Таким чином вони протестують проти обмежень Ватикану.

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