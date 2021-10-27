Вєсті Кремля: Дочка Пєскова закликала змінити російський закон про "іноагентів"

Дочка речника російського президента Дмитра Пєскова Єлизавета закликала змінити закон про "іноагентів". Водночас вона написала про намір підтримати журналістів.

Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 27 жовтня – дізнайтеся в програмі.

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Патріарх Кирило знову взявся за критику

Патріарх Кирило розкритикував капіталізм та комунізм. Він вважає, мовляв, обидві ці системи "суперечать християнському світогляду" й акцентував, що "віра може допомогти бізнесмену".

Для чиновників Росії створять "супердодаток"

У Росії оголосили тендер на створення "супердодатку" для чиновників. Роботу оцінили в майже в 500 мільйонів рублів. Так нібито хочуть підвищити інформаційну безпеку, однак незрозуміло, у який саме спосіб.

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Лукашенко влаштував суперечку через маску

Під час відвідування однієї з лікарень самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив зайти в зону, де перебувають хворі на коронавірус. Він влаштував суперечку через прохання надіти маску.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 27 жовтня: дивіться відео