Вєсті Кремля: Лебедина пісня російської Жанни д'Арк Соболь закінчилась

Одна із соратниць Олексій Навального Любов Соболь покинула Росію, попри заборону через вирок. Лише тиждень тому Преображенський суд Москви засудив Соболь до 1,5 роки обмеження волі за заклики до порушення санітарних правил на акціях протесту.

Детальніше про інші курйози, які відбулися у Росії та Білорусі за понеділок, 9 серпня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Лукашенко збирається в українські президенти

Рогозін бореться із крадіжками

Очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін став радикальним борцем із крадіжками. Він планує повертати смертну кару через те, що, мовляв, грабують у безпеки Росії.

Шойгу хоче забудувати Сибір

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу завив, що настав час забудовувати Сибір. Зокрема він хоче відкрити там 5 науково-промислових, економічних міст з населенням приблизно 500 тисяч – мільйон осіб.

Зі шкільної програми вилучають книги

З білоруської шкільної програми вилучили книги Олександра Солженіцина, Володимира Набокова та Світлани Алексієвич. Зрозуміло, що це – тільки початок.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 серпня 2021 року: дивіться відео