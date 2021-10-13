Вєсті Кремля: Поплавський допоможе Путіну кропивою

У Росії з'явилась "цілителька", яка нібито лікує коронавірус, стріляючи кулями з кропиви. Російська поліція вже зацікавилась цією особою.

Які ще курйозні події сталися в Росії станом на 13 жовтня – дізнайтесь у програмі.

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Емігранти повертаються

У Росії Міністерствам закордонних та внутрішніх справ доручили важливу місію. Ті повинні повернути додому пів мільйона емігрантів. Для цього навіть створять тимчасові виїзні групи.

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Розмальована ракета

Ракету-носій "Союз" розфарбували елементами хохломського розпису. Це зробили на честь ювілею Нижнього Новгорода. Розписувати ракети раніше запропонував глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 жовтня: дивіться відео