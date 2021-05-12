Вєсті Кремля: Росія заявила про "потужний санітарний щит"

Читать новость на русском

Глава російського уряду Михайло Мішустін запевнив, що політики приступили до створення "потужного санітарного щита" Росії. Саме про нього Володимир Путін говорив у своєму посланні. Чому щит вирішили будувати лише на другий рік пандемії – невідомо.

Джерело:

"Вєсті Кремля" на 24 каналі

Які ще події відбулись в Росії станом на середу, 12 травня – читайте далі.

Попередній випуск Вєсті Кремля: Кадиров вимагає вибачень від Ізраїлю через сутички з палестинцями

Twitter і казанський стрілок

Російська влада знову пов'язала трагічні події в країні з "поганим впливом" Америки. Цього разу звинуватили саме соцмережу Twitter, адже нібито саме там казанський стрілок Ільназ Галявієв навчився складати бомбу.

Наркотики у російській армії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив заяву, яка насмішила користувачів соцмереж. Він сказав, що важливо не допускати в армію осіб, які мають у минулому досвід вживання наркотиків. 

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 12 травня: дивіться відео

 