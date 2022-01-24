Вєсті Кремля: Росію врятує Африка

У Росії в курсі світової історії планують приділити більше уваги Азії та Африці. Автори нової концепції вирішили зробити курс "менш європоцентричним".

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 24 січня – дізнавайтесь у програмі.

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Росія "їм не ворог"

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що: "Росія – не ворог Європи". Крім того, він зазначив, що розширення НАТО на схід з включенням України – ще довго не стоятиме на порядку денному, а постачання німецької зброї в нашу державу – "уявити неможливо".

"Антиковідна водка"

Інгаляція з "водкою" нібито може захистити від зараження штамом COVID-19 Омікрон. Про це заявив доктор медичних наук, академік Російської академії наук Сергій Колесніков.

Не пустили до Литви

Російського співака Хабіба Шаріпова не пустили до Литви через виступи в окупованому Донецьку та Сімферополі. Крім нього, через ті ж причини Литва заборонила в'їзд Наташі Корольовій та Філіпу Кіркорову.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 24 січня: дивіться відео