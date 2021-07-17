Вєсті Кремля. Слівкі: Шойгу потрібне сало для розваг з Путіним
Джерело:"Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі
Скоро традиційно Володимир Путін піде у Тайгу разом з міністром оборони Сергієм Шойгу. До цієї події міністр вже готується. Він не міг знайти у Ростові сало.
Якими ще подіями запам'ятався цей тиждень в Росії – у програмі.
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Космічна "Буханка"
Ульяновський автозавод у Росії опублікував фотографію будинку на колесах. Його побудували на базі класичної "Буханки". Що цікаво, такий автомобіль розробили для замовника з Європи. Він вимагав саме космічну тематику.
Ді Капріо хоче гасити російські пожежі
Леонардо Ді Капріо запропонував якутській владі допомогти в гасінні лісових пожеж. Однак там від допомоги відмовилися. Навіть попри таку реакцію, актор має намір зайнятися розв'язанням проблеми.
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Рогозін дав пораду олігархам
Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін дав пораду російським мільярдерам. Він сподівається, що ті витрачатимуть гроші не на яхти, а на космос. Однак дохід самого Рогозіна за рік зріс майже вдвічі.
Ціна на банани в Росії
У червні росіяни у Володимира Путіна громадяни поцікавились, чому банани з Еквадору коштують дешевше, ніж морква, вирощена в Росії. Відповідь не забарилась. Вже через кілька тижнів ціни на банани суттєво зросли.
Серьога обіймався з Лукашенком
Репер Сергій Пархоменко, більш відомий як Серьога, виступив на пропагандистському концерті у Білорусі. Він висловив всебічну підтримку самопроголошеному президентові, потиснув йому руку та обійняв.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 17 липня: відео