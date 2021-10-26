Вєсті Кремля: "Ветерани Росії" поскаржилися на Моргенштерна до Слідчого комітету

На Росії запалало через заяву одіозного виконавця Моргенштерна про День Перемоги. Музикант в одному з інтерв'ю засумнівався у доцільності масштабних святкових заходів 9 травня.

Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 26 жовтня – дізнайтеся в програмі.

Цікаво "Чорний список" Мінкульту поповнився: внесли ще 14 російських артистів

Орейро стала громадянкою Росії

Відома уругвайська співачка та акторка Наталія Орейро отримала російське громадянство. Російський паспорт отримав і її 9-річний син. Колишня зірка латиноамерииканських серіалів давно просилася до Путіна.

Росія хоче співпраці з Ілоном Маском

Дмитро Рогозін заявив, що SpaceX отримала достатньо досвіду, щоб возити російські екіпажі в космос. Мовиться саме про "батут", з якого раніше кепкував директор "Роскосмосу".

Соліст "Агати Крісті" обізвав лібералів

Фронтмен музичної групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов під час концерту грубо обізвав лібералів, представників ЛГБТ-спільноти і "Єльцин Центр", де відбувався захід. Останнім часом прихильник Путіна часто публічно порушує цю тему.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 жовтня: дивіться відео