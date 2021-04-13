Вєсті.UA: Чи буде великий оратор з Василя Вірастюка

Василь Вірастюк пояснив, чому за нього потрібно голосувати на виборах. Він сказав, що іноді зі спорстсменів виходять політики набагато кращі, ніж з професійних юристів.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на вівторок, 13 квітня – читайте далі.

Цікаво Вірастюк виграв довибори у Раду: його опонент Шевченко готує судові позови

Українець нібито хотів завербувати росіян у "Правий сектор"

В російському місті Норільськ затримали громадянина України за підозрою у вербуванні місцевих жителів в організацію "Правий сектор". Знайшли в чоловіка український паспорт, футболку з тризубом та написом "Укроп".

Тупицький не платив за комуналку

Главу Конституційного Суду України Олександра Тупицького виселили з будинку у Конча-Заспі. Це зробили через його борги за комунальні послуги.

До теми Тупицький просить ОАСК заборонити держохороні не пускати його в Конституційний суд

Ліквідація скандального ОАСК

Окружний адмінсуд Києва вже давно був для українців символом недовіри українців до судової системи. Але тепер Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію скандального ОАСК.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 13 квітня 2021: дивіться відео