Вєсті.UA: Марченко прокоментувала обшуки, опублікувавши відео з оленем

Дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко – опублікувала відео, як годує оленя. Також вона написала, що повернулася додому з чоловіком з відпочинку через обшуки у будинку. Марченко назвала їх "даремним заняттям".

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на середу, 12 травня – у програмі.

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Обшуки та підозра Медведчуку

Правоохоронці 11 травня обшукали будинок проросійського нардепа Віктора Медведчука. Після цього генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала йому підозру. Разом з ним – соратнику Тарасу Козаку. Вже 12 травня Медведчук прибув в Офіс генпрокурора.

Добкін балотується як самовисуванець

Михайло Добкін заявив про те, що балотується у мери Харкова. Він буде самовисуванцем, адже власної партії не має. Нагадаємо, що попередній мер міста Геннадій Кернес помер 17 грудня 2020 року. У нього були важкі наслідки COVID-19.

Російські паспорти на Донбасі

Росія не зупиняється лише на окупації. Мешканцям Донецької та Луганської областей активно роздають російські паспорти. Їх отримали майже 600 тисяч українців. Ба більше, держава-агресор лише прискорює цей процес.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 12 травня: дивіться відео