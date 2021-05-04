Вєсті.UA: Микола Тищенко навів лад на митниці

Скандальний депутат Микола Тищенко відвідав Закарпаття. Він наполегливо вимагав у головного митника Миколи Пожо повторювати, що "угорці – наші друзі".
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на вівторок, 4 травня – у програмі.
До теми Рубатимемо руки, – скандальний Тищенко влаштував розбірки на кордоні з Угорщиною
"Слуга" Дмитрук знявся у фільмі Шарія
Нардеп від "Слуги народу" Артем Дмитрук взяв участь у пропагандистському фільмі Анатолія Шарія про 2 травня в Одесі. Як зазначив Шарій, його команда "поспілкувалася з очевидцями тих страшних подій".
Вірастюк – не депутат
Верховний суд скасував протокол про обрання депутатом Василя Вірастюка. Так частково задовольнили позов конкурента спорстмена – Олександра Шевченка.
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Рабінович хоче подивитись радянський фільм у парламенті
Народний депутат "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович запропонував на початку травня організувати колективний перегляд в залі парламенту фільму "В бій ідуть одні старики". За його словами, ця стрічка несе просвітницьку місію.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 4 травня 2021: дивіться відео