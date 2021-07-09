Вєсті.UA: Москва образилась на слова Зеленського

Володимир Зеленський відповів Володимирові Путіну на заяви про "один народ". Якби це справді було так, за словами Зеленського, над Держдумою майорів би синьо-жовтий стяг.

Які ще курйозні події відбулись в Україні станом на 9 липня – читайте далі.

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ДТП за участі Юрченка

Нардеп Олександр Юрченко став учасником ДТП, яке трапилось 8 липня на площі Міцкевича у Львові. Ця ситуація набула скандалу, адже Юрченко напав на чоловіка, який знімав його на камеру. Медики підтвердили стан наркосп'яніння нардепа.

Мендель тепер радниця Єрмака

Юлія Мендель звільнилась з посади речниці Володимира Зеленського. Однак вона продовжить роботу в Офісі Президента на посаді радниці Андрія Єрмака.

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