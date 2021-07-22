Вєсті.UA: Рабінович вловив "блакитні" віяння української політики

В Києві відбулась зустріч представників політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійяртом. Вадим Рабінович вловив нові віяння української політики і сказав, що "всі хочуть бути "голубими".

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на четвер, 22 липня – у програмі.

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Росія поскаржилась в ЄСПЛ проти України

Росія подала скаргу до Європейського суду з прав людини проти України щодо подій з 2014 року. Серед звинувачень – нібито придушування свободи слова, збиття боїнга, загибель мирного населення та утиски росіян.

Звинувачення Нестора Шуфрича

Нещодавно проросійський нардеп Нестор Шуфрич вкотре з'явився в ефірі пропагандистських каналів. На цей раз він звинуватив предків кримських татар у вбивствах і зґвалтуваннях.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 22 липня 2021 року: дивіться відео