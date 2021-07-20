Вєсті.UA: Арестович погрожує Європі й США

Україна може "розвернутися" до Китаю, якщо Захід продовжить здавати наші інтереси. Таку думку висловив Тристоронньої контактної групи та позаштатний радник голови Офісу Президента Андрія Єрмака Олексій Арестович. Пізніше він заявив, що журналісти спотворили його слова.

Які ще курйозні події сталися в Україні станом на вівторок, 20 липня – у програмі.

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Збільшення зарплати не буде

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7 700 гривень з 2022 року. Згодом у міністерстві відхрестилися від цієї заяви.

Тищенка назвали цінним депутатом

У фракції "Слуга народу" повідомили, що одіозний нардеп Микола Тищенко – дуже цінний. Голова президентської політсили Олександр Корнієнко зазначив, що користь від його роботи у партії виправдовує усі скандали.

Новинського внесли у "Миротворець"

Олігарх і політик Вадим Новинський потрапив до списку "Миротворець". Його звинуватили у кремлівській пропаганді та позначили як "агента впливу Російської православної церкви в Україні".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 20 липня: відео