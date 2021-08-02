Вєсті.UA: Суддя Чаус трішки недотягнув до бункера Гітлера
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Суддя Микола Чаус після новин про викрадення нарешті з'явився. Однак він був напів голим та брудним, чим неабияк здивував і правоохоронців, і суспільство.
Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 2 серпня – читайте далі.
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Заочне розслідування щодо Януковича
Проти президента-втікача Віктора Януковича розпочнуть заочне досудове розслідування. Таке рішення ухвалив Печерський районний суд Києва 2 серпня. Розслідуватимуть масові розстріли активістів на Майдані Незалежності у 2014 році.
Бійка Милованова та Данилюка
Колишній секретар РНБО Олександр Данилюк 30 липня святкував свій день народження. Однак там він побився з радником голови Офісу Президента Тимофієм Миловановим, чим спричинив тему для обговорення ЗМІ.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
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