Вєсті.UA: Українські політики обожнюють Компартію Китаю

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія і глава політпартії Олександр Корнієнко дали коментарі на китайському телебаченні. Вони заявили, що підтримують ініціативи, які пропонує в країні Комуністична партія.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 12 липня – читайте далі.

До теми Арахамія заявив, що "Слузі народу" треба переймати досвід Компартії Китаю

Рабінович не відвідує засідання Ради

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович відвідав лише 15% засідань Верховної Ради. Стратегія Віктора Медведчука і його компанії є дуже зрозумілою – вони хочуть залишатись непомітними.

Новий ляп Юрченка

Олександр Юрченко у Львові в'їхав у Volkswagen Jetta і накинувся на постраждалого водія. За результатами тестів, у крові Юрченка нібито виявили сліди екстезі. Хоча, за словами самого нардепа, він ніколи не пробував наркотики, а тест є неправдивим.

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням

Випуск програми "Вєсті.UA" за 12 липня 2021 року: дивіться відео