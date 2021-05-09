Вєсті.UA. Жир: Добкін планує повернути День перемоги харків'янам

Одіозний політик Михайло Добкін розмістив по місту білборди з надписами "Повернемо харків'янам День перемоги". На фоні зобразили відкритий вогонь та фотографію депутата.

Про найкурйозніші події за тиждень, які відбулись в Україні станом на неділю, 9 травня – далі у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Марченко і Кіркоров будуватимуть церкву

Таємниця Верховної Ради

У Міністерстві охорони здоров'я відмовились повідомляти, скільки депутатів Верховної Ради вже вакциновані від COVID-19. Там назвали таку інформацію "медичною таємницею".

Новий скандал з Тищенком

Скандальний політик Микола Тищенко зустрівся із головним митником Закарпаття. На зустрічі, що відбулась просто неба, депутат змусив Миколу Пожо повторяти за ним словами "угорці – наші друзі".

До теми Будемо рубати руки, – скандальний Тищенко влаштував розбірки на кордоні з Угорщиною

Храм Оксани Марченко

Оксана Марченко – дружина українського олігарха Віктора Медведчука та телеведуча, створила свій ютуб-канал. Вона повідомила, що має намір збудувати церкву й вже навіть має проєкт будівництва. Храм будуватиметься спільно із російським співаком Філіпом Кіркоровим.

Савченко змінила професію

Колишня депутатка Надія Савченко опублікувала неочікувані фото. На них жінка доїть корову. Раніше зв'язками з великою рогатою худобою славився також колишній політик Олег Ляшко. У мережі жартують, що вони створять коаліцію.

Читайте більше Савченко і корови: колишня нардепка показала життя після політики – несподівані фото

Спеціальна пропозиція Рабіновича

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович запропонував організувати колективний перегляд фільму просто у Верховній Раді. На його думку, депутатам варто спільно переглянути стрічку "В бій ідуть одні старики".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 9 травня: дивіться відео