Вєсті.UA. Жир: Поліція закупила електрошокери на 33 мільйони гривень

Нардепка Олександра Устінова розповіла, що поліція закупила 200 електрошокерів за 33 мільйони гривень. Вона вважає це наглістю, адже рішення комітету ще не було.

Про найкурйозніші події, які відбулись в Україні станом на понеділок, 3 травня – далі у програмі.

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Тищенка не виключають з фракції

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко 19 квітня влаштував велику вечірку, не дотримуючись карантинних обмежень. Суспільство обурилось, однак нардепа не збираються виключати з фракції. Йому придумали інше покарання.

Кива захистив дисертацію

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Остаточне рішення про присвоєння йому наукового ступеня має затвердити Атестаційна комісія МОН. Водночас українські науковці почали палити свої дипломи на знак протесту.

До теми Кива захищає кандидатську дисертацію: пустили лише журналістів медведчуківських каналів – фото

"Недружні країни" Росії

Москва наприкінці квітня почала формувати список "недружніх країн". Згідно з ним, заборонятиметься найм громадян Росії для роботи в посольствах. До списку вже потрапили США та Україна.

ОПЗЖ влаштувала "Безсмертний полк" у Раді

Народні депутати від "Опозиційної платформи – За життя" влаштували "Безсмертний полк" у Раді 29 квітня. На початку засідання вони вигукували гасла у стилі радянської пропаганди.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 3 травня: дивіться відео