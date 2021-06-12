Вєсті.UA. Жир: Рудик хоче бути княгинею "Голосу" навіки

Деякі члени партії "Голос" заявили, що Кіра Рудик захопила владу. Зокрема, політсилу покинув Сергій Притула, адже не погоджується з керівництвом партії. Сама ж Кіра Рудик відкидає звинувачення.

Про інші курйозні події, які трапились в Україні за останній тиждень – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA. Жир: Рабінович назвав партію ОПЗЖ "профранцузькою"

Зеленський анонсував масштабну посадку дерев

Президент України Володимир Зеленський хоче, аби за наступні 3 роки посадили 1 мільярд дерев. Відповідний наказ він вже підписав. Про таку ініціативу Зеленський розповів під час форуму "Україна 30", який був присвячений питанням екології.

Притула залишає "Голос

Сергій Притула на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що виходить з партії "Голос". Головна причина – керівництво політсили. За його словами, воно віддалилось від початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення.

Варто прочитати Не відкидаю цього, – Притула натякнув на створення нової політичної партії

Ахметов не визнає себе олігархом

Пресслужба Ріната Ахметова повідомила про те, що бізнесмен буде дуже здивований, якщо його визнають олігархом. Мовиться про законопроєкт Зеленського, згідно з яким створять реєстр олігархів. У мільярдера називають його "інвестором".

Законопроєкт про корінні народи

Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про корінні народи. Згідно з документом, в Україні корінними народами хочуть визнати кримських татарів, караїмів та кримчаків. У Кремлі вже обурились, чому у списку немає росіян.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 12 червня 2021 року: дивіться відео