Вєсті.UA. Жир: "Слуги" хочуть поставити РНБО над законами і Конституцією

Депутати від "Слуги народу" пропонують заборонити судам зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки й оборони. Відповідний законопроєкт члени монобільшості вже внесли до Верховної Ради.

Якими ще подіями запам'ятався цей тиждень в Україні – у програмі.

До теми Ініціатива "слуг": депутати хочуть заборонити судам зупиняти дію санкцій РНБО

Рабінович у Франції розповідав про фашизм в Україні

Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович на запрошення Сенату Франції відвідав парламент. Проросійський депутат виступив з приводу відродження фашизму і закликав Європу "допомогти Україні в боротьбі з радикалізмом".

Тищенко затримав виліт літака

В одному зі столичних аеропортів 23 червня затримали виліт літака, який виконував рейс Київ – Ужгород. У мережі з'явилося відео, на якому нардеп Микола Тищенко знімає відео на фоні судна. Мовляв, саме через витівку "слуги народу" сталася затримка.

Верещук не розуміє вимоги Байдена

Захід досі вважає Україну дуже корумпованою державою. Президент США Джо Байден закликав владу боротись з цією проблемою. Втім нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук не розуміє, які вимоги має на увазі очільник Білого Дому.

Зверніть увагу Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден, – "слуга" Верещук

Путін взявся за українську історію

Володимир Путін написав наукову статтю до 80-річчя Другої світової війни, в якій спромігся згадати Україну та окупацію Криму. Очільник Кремля також заявив, що у всьому винні Сполучені Штати Америки та Європа.

Кива заявив про репресії через комуністичну шапку

Ілля Кива заявив, що його викликають до Офісу генерального прокурора через шапку з комуністичною символікою. Втім у відомстві спростували слова нардепа і наголосили, що не вручали повістку.

Кіркорову заборонили в’їзд в Україну

Філіп Кіркоров перебуватиме у списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Туди він потрапив за рішенням СБУ. Співак часто проводив пропагандистські концерти. Він висловлювався на підтримку окупації Криму й називав півострів "російською територією.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 26 червня: дивіться відео