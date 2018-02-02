Вєсті. UA. Найчесніший претендент на пост президента. Політична недобійка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 02.02 – на українській політичній арені харківські політики посідають помітні ролі. Але вони разом навряд чи дали стільки правдивих обіцянок, як ще один харків'янин. Словесні батли і запеклі бійки. Колись першість у ремеслі політичного двобою впевнено виборювала партія "Свобода", але зараз націоналісти вже не ті.

Також у випуску: Повернення зла. Хто з депутатів найбільше грошей вивів у офшори.