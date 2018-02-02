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Вєсті. UA. Найчесніший претендент на пост президента. Політична недобійка

Вєсті.UA 20:58, сьогодні 139 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 02.02 – на українській політичній арені харківські політики посідають помітні ролі. Але вони разом навряд чи дали стільки правдивих обіцянок, як ще один харків'янин. Словесні батли і запеклі бійки. Колись першість у ремеслі політичного двобою впевнено виборювала партія "Свобода", але зараз націоналісти вже не ті.

Також у випуску:

Повернення зла.

Хто з депутатів найбільше грошей вивів у офшори.

Теги: Новини України Новини політики Вєсті.UA Новини Харкова світ тварин ВО "Свобода"
Джерело: 24 Канал
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