Вєсті. UA. Найчесніший претендент на пост президента. Політична недобійка
Вєсті.UA 20:58, сьогодні 139 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 02.02 – на українській політичній арені харківські політики посідають помітні ролі. Але вони разом навряд чи дали стільки правдивих обіцянок, як ще один харків'янин. Словесні батли і запеклі бійки. Колись першість у ремеслі політичного двобою впевнено виборювала партія "Свобода", але зараз націоналісти вже не ті.
Також у випуску:
Повернення зла.
Хто з депутатів найбільше грошей вивів у офшори.
Джерело: 24 Канал
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