Вєсті.UA: Московський патріархат вирішив працювати над надрами України

Московський патріархат розширює володіння на Тернопільщині. Вони хочуть збільшити бізнес і розробляти надра.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 3 грудня – читайте далі.

До теми У Києві на дружину настоятеля храму впало дерево: вона загинула

Кримінал на бізнес Ахметова

Генпрокурорка Ірина Венедіктова після перегляду певних токшоу повідомила, що має понад 200 кримінальних проваджень. Вони пов'язані з компаніями і підприємствами олігарха Ріната Ахметова.

Фейк з "українськими шпигунами"

ФСБ Росії вихвалялись тим, що зловили 2 "українських шпигунів" та 1 терориста. СБУ заявила, що це фейк і елемент інформаційної пропаганди.

Читайте більше ЗМІ знайшли тих, кого ФСБ назвала "українськими агентами"

Експертка з держперевороту

Телеведуча Наталія Влащенко вирішила покликати на своє шоу Надію Савченко. Під час ефіру обговорювали державний переворот в Україні, а Савченко вже відома своєю "експертністю" у цьому питанні.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 3 грудня: дивіться відео