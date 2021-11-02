Вєсті.UA: Нестор Шуфрич придбав ще один телеканал
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Нестор Шуфрич став офіційним власником ще одного телеканалу. Наразі на каналі UkrLive транслюються передачі іншого ресурсу нардепа "Перший незалежний".
Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на 2 листопада – у програмі.
До теми Новий медведчуківський ресурс: Шуфрич став власником ще одного каналу
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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 2 листопада: дивіться відео